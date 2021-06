Ex-BBB João Luiz decide não tomar vacina contra Covid como professor

O ex-participante do BBB 21, João Luiz Pedrosa, de 24 anos, poderia ter tomado a primeira dose da vacina da Covid-19 devido à sua profissão de professor - grupo atualmente sendo vacinado em algumas cidades. Mas ele decidiu não tomar o imunizante agora para ser justo com os demais colegas que de fato deverão enfrentar as salas de aulas lotadas.

No Twitter, ele contou o motivo da decisão: “Uma galera me perguntou se eu vou entrar na fila dos professores para tomar a vacina, e a minha resposta é não! Eu preciso reconhecer que não estou na sala de aula, e que nesse momento não estou junto aos meus colegas de profissão na linha de frente da retomada da normalidade nas escolas (ou pelo menos na expectativa dela). Vou esperar a minha vez, sobretudo por não cumprir a exigência de estar ativo no exercício da profissão’.

Outros dois ex-participantes do BBB 21 tomaram a vacina contra a Covid-19 após deixarem o reality show: Arthur Picoli e Carla Diaz.

Carla entrou no grupo de comorbidades por ser considerada paciente imunossuprimida - ela enfrentou um câncer na tireoide no ano passado. Já Arthur entrou no grupo pela profissão de educador físico