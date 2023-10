Ex-amante do atacante Jô, Maiara Quiderolly relata teste de DNA: ‘agiu como um desconhecido'

Maiara Quiderolly, ex-amante do ex-jogador Jô, do Corinthians, relatou como foi o teste de DNA do seu filho João, de 9 meses, realizado nesta sexta-feira (20).

Segundo ela, o ex-atleta, que foi quem cobrou o teste de DNA, não interagiu com a criança, e ninguém se falou no local. Ela conta que ‘nem olhou na cara dele’ e que o filho João agiu como se o pai fosse um desconhecido, porque segundo ela, é isso que ele é apesar do laço sanguíneo.

Maiara também afirmou que Jô disse em outra ocasião que independente do resultado, não terá vínculo com o filho. “O João estava bem de boa, agiu como se estivesse do lado de um desconhecido, porque é um desconhecido pra ele, independente do s*ngu* que corre nas veias dele. […] Acredito que ele não deve nem ter olhado na cara do João, eu também não sei porque não olhei na cara dele, mas é isso” disse ela.