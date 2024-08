Entenda o que levou Preta Gil a retomar tratamento contra câncer

Mas ainda que o câncer retorne em outra parte ou se espalhe para outras regiões do corpo, ainda seria nomeado pelo local em que apareceu pela primeira vez, ou seja, permanecendo o diagnóstico, no caso de Preta, de câncer de intestino, mesmo que a doença seja detectada em outro órgão.

Os linfonodos são estruturas que servem para filtrar substâncias nocivas do corpo, e nesse caso, localizadas na região pélvica. Já as recidivas são quando o câncer retorna após o tratamento ter sido concluído.

Segundo a assessoria de Preta Gil, novos exames indicaram a volta de células cancerígenas no seu corpo. No início da semana, Preta foi hospitalizada para realizar novos exames que eram necessários após a cirurgia colorretal completar 1 ano. Ela havia sido diagnosticada com câncer no intestino.

