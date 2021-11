Dilsinho e Mumuzinho choram em show durante homenagem a Marília Mendonça

O velório de Marília e do tio dela, que era assessor da artista, será a partir das 13h no Ginásio Goiânia Arena.

A noite de ontem foi cheia de emoção e tristeza em todos os cantos do país, os amigos da Marília que tinha compromisso nas cidades fizeram questão de homenagear a rainha do sertanejo, além do Dilsinho o cantor Mumuzinho ficou bastante abalado durante seu show ! Desejamos forças pic.twitter.com/rFxB8DjfBj

Dilsinho dedicou um momento do show em homenagem a cantora que morreu vítima de um acidente de avião. Já Mumuzinho chorou ao cantar junto com o público a música ‘Graveto’ de Marília Mendonça.

E o Dilsinho que terminou o show ontem em Curitiba com essa homenagem pra Marília? Muitas vezes quem tá no show não percebe a FORÇA de um artista por estar no palco em um dia como esse pic.twitter.com/cDpXY1Ppue

