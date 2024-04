Molejo agradece apoio após morte de Anderson Leonardo: 'Momento difícil'

O músico afirmou que o grupo vai continuar. "De qualquer maneira, não podemos esquecer a alegria e a irreverência do nosso cantor Anderson Leonardo. Isso tem que perdurar durante a longa vida do Molejão. O legado continua e nós estamos aí para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, nossos fãs e amigos".

"Alô, bateria. Alô, planeta. Alô, amigos e fãs do Molejão. Aqui quem está falando são seus amigos do grupo Molejo. Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós", falou Andrezinho Silva, que estava acompanhado dos músicos Claumirzinho Gomes, Jimmy, Robson Calazans e Lucio Nascimento em um vídeo publicado nas redes sociais.

