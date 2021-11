Corpos de piloto e copiloto de acidente com Marília Mendonça são velados em Brasília

De acordo com a Rádio BandNews FM, um amigo de Tarcísio, o também piloto Eduardo Freitas, relatou que conversou com o copiloto pouco tempo antes do voo e que ele estava feliz com a oportunidade de emprego e por estar voando com muita frequência, como sempre foi a sua intenção.

Os dois comandavam o avião que caiu com Marília Mendonça em Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Acontecem neste domingo (7) os velórios do copiloto Geraldo Medeiros, de 56 anos, e do copiloto Tarcísio Viana, 37, em Brasília (DF).

