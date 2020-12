Após Neymar, Gabigol organiza festão de ano novo em meio a pandemia

Parece que Gabigol resolveu seguir o exemplo de Neymar e estaria organizando uma festa de ano novo, em uma mansão na zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação é do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Para manter o evento no sigilo e não vazar informações, o craque do Flamengo proibiu os convidados de publicarem nas redes sociais. Nesta semana, Neymar vem sendo duramente criticado nas redes sociais por promover uma festa de Réveillon para mais de 100 pessoas.

Ainda segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, cerca de 50 pessoas foram convidadas para a festa de virada de ano de Gabigol.