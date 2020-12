Festa de Neymar: mansão tem SPA, boate subterrânea com vídeo game e mais

Enquanto rola a festa de Neymar Jr. durante a pandemia os internautas ficam curiosos para saber como é o ambiente que recebe os convidados - que foram proibidos de usar celular. A festa começou no dia 25 e deve durar até o Réveillon. O local do evento é na mansão do jogador no condomínio Portobello, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

A mansão de 10 mil metros quadrados conta com 6 suítes, mas Neymar conta ainda outra casa com pelo menos 10 quartos, só para receber hóspedes e os ‘parças’, muitos que chegam de helicóptero (a casa possui heliponto). E segundo Leo Dias, Neymar teria alugado uma mansão próxima a sua. A assessoria de imprensa do jogador nega a festa, mas o grupo de pagode "Vou pro Sereno" confirmou à CNN que irá se apresentar no evento de Neymar.

Entre os convidados estariam o ex-BBB Felipe Prior e a youtuber Camila Loures, que postou foto em um lugar com vista para a praia.

Outros detalhes da mansão

A casa de férias de Neymar conta com spa com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, sistema de som integrado, academia de luxo e vaga para lancha, além de quadra de tênis, espaço gourmet e adega subterrânea climatizada com capacidade para 3 mil garrafas.

Boate subterrânea com sala de video game

Em setembro de 2020, o jornal Extra noticiou que Neymar construiu uma boate subterrânea com proteção acústica após receber reclamações de vizinhos sobre a barulheira das suas festas. A boate tem pistas de dança, ambientes diferentes, bares, cabine para DJ, palco, salão para jogos e sala de video game.

A festa terá shows de Ludmila, Wesley Safadão, Léo Santana, Grupo Menos é Mais e Harmonia do Samba, além de Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque, segundo o colunista Leo Dias. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, para manter a festa secreta Neymar investiu em isolamento acústico e proibiu o uso de celulares no lugar.

Festa clandestina?

Para quem não sabe, a prefeitura de Mangaratiba impôs restrições e proibiu festividades de fim de ano, música ao vivo, e colocou limite em eventos que precisem de prévia autorização, além de recomendar que os moradores só comemorem o Réveillon entre os familiares que já moram em sua casa.