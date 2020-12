Festa de Neymar é um verdadeiro festival em plena pandemia; veja atrações

Em plena pandemia, enquanto as mortes por Covid-19 avançam e o Brasil segue longe da vacinação. Neymar Jr. está promovendo desde sexta-feira (25) uma festa para cerca de 500 pessoas, com duração de 5 dias (até o Réveillon), em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

A festa terá shows de Ludmila, Wesley Safadão, Léo Santana, Grupo Menos é Mais e Harmonia do Samba, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, além de Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, Neymar investiu em isolamento acústico na mansão para evitar que o som se espalhe para a vizinhança, e ainda proibiu o uso de celulares no lugar, evitando assim que a festa ‘vazasse’ na internet.

Festa clandestina

Para quem não sabe, a prefeitura de Mangaratiba impôs restrições e proibiu festividades de fim de ano, música ao vivo, e colocou limite em eventos que precisem de prévia autorização, além de recomendar que os moradores só comemorem o Réveillon entre os familiares que já moram em sua casa.