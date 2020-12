Festa de Neymar para 500 convidados vai durar 5 dias em meio a pandemia

A pandemia continua fazendo várias vítimas pelo mundo e no Brasil não é diferente. Mesmo assim, Neymar Jr. começou ontem (25) uma mega festa para cerca de 500 convidados em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o jogador construiu uma espécie de boate com proteção acústica para impedir que o som pertubasse os vizinhos. A festa deve durar até o Réveillon.

O jogador contratou uma banda que vai tocar diariamente para os convidados durante os dias de festa. Uma das convidadas seria a influencer Camila Loures, que recentemente esteve no “Natal da Vila” de Carlinhos Maia. Camila passou o natal na casa de Neymar e ontem publicou um stories chegando em Mangaratiba.

Vale lembrar que Carlinhos Maia está sendo criticado na internet por ter feito uma grande festa de natal com suspeita de que mais de 40 funcionários estejam com covid-19. O humorista nega.