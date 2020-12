Réveillon de Neymar vai custar R$ 4 milhões; Saiba quem são os convidados

A festa de Revéillon de Neymar continua dando o que falar. O jogador recebeu diversas críticas por estar organizando uma festa em meio ao aumento de casos do novo coronavírus. Ainda de acordo com o colunista, Ancelmo Gois, o evento deve custar R$ 4 milhões de reais.

Os convidados teriam sido orientados a não chamar atenção nas redes sociais, mas algumas influencers já postaram fotos no local usando pulseiras Vips para o evento. A festa com duração de cinco dias ocorre em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Dentre as convidadas está a DJ Miss Natália, que publicou fotos marcando o local do evento como localização. Em outro clique ela aparece ao lado da youtuber Ana Liz Bittencourt. "Por que meninas demoram para se arrumar", legendou nos stories.

Ainda segundo à Quem, a cirurgiã-dentista Camila Sordi, amiga de Gil Cebola, parça de Neymar, postou cliques no local ao lado da publicitária Talita Donegá, amiga do jogador e Mariana Vasques. Gabriela Quintão privou a sua conta do Instagram, mas internautas printaram ela usando as pulseiras do evento privado.

A youtuber Camila Loures e o namorado Jean Philippe chegaram a Mangaratiba e estariam na lista de convidados do jogador. Mas ela disse que estava de férias no local. Outro nome cotado é de Emilia Mernes e a influencer Bruna Biancardi.

Atrações

A festa terá shows de Ludmila, Wesley Safadão, Léo Santana, Grupo Menos é Mais e Harmonia do Samba, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, além de Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque