Aos 52, Fábio Assunção comemora conclusão de 1º ano em faculdade: 'achei que não ia conseguir'

"O que me motiva a fazer esse post aqui é comemorar demais, muito bom trazer todas as experiências que tem de vida para a sala de aula e confrontar essas experiências com ideias, e passar a entender melhor qual é o contexto que nós vivemos e porque nós vivemos assim", disse.

Fábio Assunção comemorou hoje (4) a conclusão do primeiro ano da faculdade de Ciências Sociais que ele está cursando na PUC, no Rio de Janeiro.

