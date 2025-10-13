   Compartilhe este texto
Amor proibido? Michelle e Shia negam beijo, mas confirmam: 'estamos apaixonados'

Michelle Barros confirmou nesta segunda-feira (13) que está apaixonada por Shia Phoenix em A Fazenda 17, mas negou que tenha havido um beijo, contrariando rumores divulgados por outro peão.

Em conversa com Nizam Hayek, Michelle afirmou: “Sim, nós estamos apaixonados”, e Shia completou que “não aconteceu nada e nem vai acontecer”. Ambos garantiram que conversaram sobre limites no relacionamento dentro do reality.

O romance virou assunto entre outros participantes, que comentaram sobre a postura diferente dos dois e a situação afetiva fora da casa. Apesar das restrições, o sentimento entre Michelle e Shia continua claro para os colegas e para o público.

Michelle, ex-apresentadora do Chega Mais (2024), já havia mencionado ter alguém fora do programa, mas evitou dar detalhes. O público questionou se ela seria casada, mas não há confirmação oficial, e a equipe da jornalista não se pronunciou sobre a polêmica.

Shia Phoenix, de 35 anos, é ator e cantor, conhecido por séries da Record como Reis, A Rainha da Pérsia e A Vida de Jó. Ex-namorado da atriz Lidi Lisboa, ele também é faixa-preta em jiu-jítsu.

