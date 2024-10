Advogado de 120 supostas vítimas de Diddy diz que irá revelar cúmplices famosos

Pessoas famosas que estão possivelmente envolvidas no caso Sean 'Diddy' Combs, o P. Diddy, terão suas identidades reveladas em breve, segundo o advogado Tony Buzbee, que representa 120 vítimas dos crimes supostamente cometidos pelo rapper, entre eles tráfico sexual e abuso sexual.

“Espero que haja muitas pessoas que todos conhecem nervosas neste momento, que estão vasculhando suas memórias, limpando suas mídias sociais, apagando os dados de seus telefones na esperança de que não estejam, de forma alguma, associadas a isso”, disse ele ao programa Mornings on Merit Street na Merit TV.

Buzbee afirmou que além de cúmplices, facilitadores e até mesmo quem fez 'vista grossa' para os abusos poderão ser responsabilizados. Desde que o caso estourou com a prisão de Diddy, várias teorias passaram a circular na internet, envolvendo celebridades do alto escalão que tinham amizade ou envolvimento profissional com Diddy.

Entre as vítimas, algumas eram menores de idade na época do suposto abuso, incluindo uma criança de 9 anos e duas adolescentes de 14 e 15 anos.

Diddy nega as acusações de tráfico sexual e abuso sexual, e sua defesa afirma que diante das proporções midiáticas que o caso tomou, optou por não rebater ponto a ponto. “Como a equipe jurídica do Sr. Combs enfatizou, ele não pode abordar todas as alegações sem mérito no que se tornou um circo imprudente na mídia”. “Dito isso, o Sr. Combs nega categoricamente e enfaticamente como falsa e difamatória qualquer alegação de que tenha abusado sexualmente de alguém, inclusive de menores. Ele está ansioso para provar sua inocência e se defender no tribunal, onde a verdade será estabelecida com base em evidências, não em especulações.”, disse a advogada do magnata.