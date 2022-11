Ex-presidente do Atlético-GO é condenado a 16 anos de prisão pela morte de radialista

O ex-presidente do Atlético-GO, Maurício Sampaio, foi condenado pelo júri a 16 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do cronista esportivo Valério Luiz, no dia 5 de julho de 2012, em Goiânia. Maurício Sampaio foi apontado como o mandante do crime. O julgamento começou na última segunda-feira e demorou três dias.

Os outros condenados pelo envolvimento no crime foram o policial militar Ademá Figueredo (16 anos de prisão), apontado como autor dos disparos, além do também policial militar Urbano de Carvalho Malta (14 anos de prisão) e do açougueiro Marcos Vinícius Pereira Xavier (14 anos de prisão), acusados de participar do planejamento do homicídio.

Djalma Gomes da Silva, que também foi acusado de participar do planejamento do crime, foi absolvido.

O juiz Lourival Machado da Costa, da 4ª Vara Criminal de Crimes Dolosos Contra a Vida, presidiu a sessão.