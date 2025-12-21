Corinthians vence o Vasco e conquista Copa do Brasil no Maracanã





O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, e conquistou o título da Copa do Brasil, neste domingo (21). Em um jogo marcado por muita tensão e clima de decisão, o Timão confirmou a vitória no confronto de volta da final e garantiu, além do troféu, uma vaga direta na Libertadores de 2026 e uma premiação milionária.

O placar foi aberto por Yuri Alberto, aos 18 minutos do primeiro tempo. O Vasco reagiu ainda na etapa inicial e empatou aos 40 minutos, após erro de passe de Martínez no campo de ataque. A jogada seguiu pela direita com Andrés Gómez, que cruzou para Nuno Moreira cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou a ficar à frente com Memphis Depay, que marcou aos 17 minutos e definiu o resultado da partida. O gol recolocou o Timão em vantagem e confirmou o triunfo corintiano na decisão disputada a partir das 18h.

A final teve arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Imazu, com Marco Fazekas no comando do VAR. O clássico reforçou o histórico favorável ao Corinthians, que agora soma 49 vitórias em 108 confrontos oficiais contra o Vasco.

Mesmo chegando à decisão pressionado por resultados recentes, o Corinthians confirmou o favoritismo e garantiu o tetracampeonato da Copa do Brasil. Diante de um Maracanã lotado, o duelo reuniu rivalidade, tradição e grandes interesses esportivos e financeiros, encerrando a competição com fortes emoções até o apito final.