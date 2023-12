Além do Chelsea, veja quem quis tirar Endrick do Palmeiras antes do Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick, atacante do Palmeiras que já está negociado com o Real Madrid, foi alvo de diversos grandes clubes do futebol europeu antes de acertar sua transferência para a Espanha.

No final de 2022, Xavi -técnico da equipe- revelou que conversou com Endrick e Douglas, seu pai, e apresentou o projeto do Barcelona. No entanto, o clube não avançou com uma proposta para tentar contratar o jogador por conta de sua situação financeira na época. Este ano, o clube acertou a contratação de outra estrela desta nova geração brasileira: Vitor Roque, ex-Athletico-PR, por 35 milhões de euros e outros 10 milhões de euros em bônus, a negociação pode chegar a um valor final de R$ 242 milhões.

O Chelsea foi quem esteve mais próximo de fechar com Endrick antes do Real Madrid. O pai do jogador revelou em entrevista ao The Guardian que viajou a Londres e conheceu a escola onde Endrick estudaria, a igreja que a família iria frequentar e até a casa que eles iriam morar. No entanto, os Blues recuaram quando souberam o valor da joia: 60 milhões de euros (R$ 323 milhões).

Manchester City, do técnico Pep Guardiola, enviou representantes para acompanhar o jovem do Palmeiras em ação, mas também foi outro clube que não avançou com uma proposta ao Alviverde.

O PSG também ofereceu em 2022 80 milhões de euros (R$ 430 milhões na cotação atual) para levar Endrick e o meia Estevão. A proposta foi recusada pelo Palmeiras por dois motivos: a multa do atacante era de 60 milhões de euros (R$ 323 milhões), e Estevão também é considerado uma grande joia que pode ser vendido por valor similar ao de Endrick.

O negócio entre Palmeiras e Real Madrid

O Real Madrid pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões na cotação atual) fixos ao Palmeiras, sendo a primeira parcela (17,5 milhões de euros) depositada em janeiro deste ano, e a outra em 2024 -ano em que Endrick se apresentará ao novo clube.

A equipe merengue pode pagar mais 25 milhões de euros (R$ 130 milhões) em bônus por metas, tanto nesse período do jogador no Alviverde, quanto no futebol espanhol. As metas são: jogos, jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira.

A venda pode chegar a 60 milhões de euros (R$ 312 milhões), valor da multa rescisória do contrato do atacante. O Alviverde tem direito a 70% da quantia, enquanto Endrick e sua família têm os outros 30%.

Desejo do jogador sempre foi defender o Real Madrid

"A ficha só veio cair por agora. Eu sempre quis o Real Madrid. No final de 2022, os clubes queriam que eu fosse para o time deles. Eu estava feliz com isso, mas eu só estava em busca do Real. Eu só queria que o Real mandasse proposta e eu pudesse ir para lá, E foi isso que aconteceu. Eu estava tranquilo, curtindo as minhas férias e eu pude assinar com o Real Madrid. E isso foi uma coisa maravilhosa na minha vida.", disse Endrick, em entrevista ao site oficial da Fifa.