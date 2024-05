Concurso da CVM vai permitir devolução de taxa e mudança de cidade; veja o que fazer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter alterado a data de prova de seu concurso, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) informou nesta quinta-feira (23) que será permitida a devolução da taxa de inscrição e a mudança de cidade de aplicação das provas, que serão realizadas no dia 23 de junho.

Os candidatos com inscrição homologada no concurso poderão solicitar a alteração da cidade de realização da prova indicada no formulário de inscrição até as 23h59 do dia 27 de maio, pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Os candidatos que sejam residentes do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma situação de calamidade pública após fortes enchentes, poderão desistir do concurso da CVM e solicitar o reembolso da taxa de inscrição, mediante comprovação de domicílio de residência situado no estado.

O pedido de cancelamento também deve ser feito até o dia 27 de maio no site da FGV. Para a solicitação, o candidato deverá informar nome completo, CPF, banco, agência (sem dígito) e conta-corrente (com dígito) de titularidade do próprio inscrito.

Não será realizado o reembolso em conta de terceiros, conta-poupança ou conta-salário.

Os demais candidatos inscritos que não estiveram nas hipóteses acima permanecerão com as respectivas inscrições homologadas e realização das provas no local indicado no formulário de inscrição.