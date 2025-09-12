Tremembé: Novo teaser mostra Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen





A Amazon divulgou nesta sexta-feira (12) um novo teaser da série Tremembé, que terá Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen. A produção de true crime será lançada no Prime Video e retrata a vida de condenados por crimes de grande repercussão no Brasil.

Segundo o roteirista Ulisses Campbel, autor de livros que inspiraram a trama, Marina foi a primeira e única opção para interpretar a versão fictícia de Suzane. Dirigida por Vera Egito, a série se baseia em obras como Suzane: Assassina e Manipuladora e vai explorar a rotina de detentos dentro do presídio.

O elenco conta ainda com Felipe Simas e Kelner Macêdo como Daniel e Christian Cravinhos, Carol Garcia como Elize Matsunaga, além de Bianca Comparato e Lucas Oradovschi no papel de Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni. Outros personagens conhecidos do público também terão destaque na produção.