Vídeo: funcionária passa mal durante assalto e suspeito tenta “acalmá-la”

Uma funcionária passou mal após dois homens armados invadirem e roubarem uma loja de roupas chamada Polo Play, no centro de Guarulhos, São Paulo. Um dos suspeitos tentou acalmá-la. As câmeras de segurança do local registraram a ação dos criminosos.O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (4), mas o vídeo foi divulgado neste sábado (7).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), um dos assaltantes inicialmente se passou por cliente para despistar os funcionários. Após entrar na loja, ele chamou um comparsa e ambos renderam os funcionários, exigindo que colocassem roupas e outros produtos em sacolas. Além do material, a dupla levou cerca de R$ 422 em dinheiro do caixa e o telefone da loja.

Durante o assalto, uma das funcionárias passou mal devido ao nervosismo e teve um breve desmaio. Um dos criminosos, surpreendentemente, a acalmou, pedindo para que ela respirasse e se sentasse. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Guarujá e está sendo investigado pela polícia. Este é o terceiro assalto à mesma loja nos últimos oito anos.