Ventania causa desabamento de galpão e mata homem no interior de SP

Uma forte rajada de vento provocou o desabamento de um galpão na cidade de Santa Adélia, no interior de São Paulo, resultando na morte de um homem. A informação foi confirmada pela Defesa Civil.

A vítima, que ainda não teve a identidade e idade divulgadas, estava no sítio Santa Sônia, na zona rural do município, próximo à divisa com Fernando Prestes, quando o acidente ocorreu por volta das 16h. O galpão era utilizado para o armazenamento de maquinários agrícolas.

Com a intensidade do vento, a estrutura não resistiu e desabou completamente. A força da ventania espalhou pedaços do telhado e equipamentos agrícolas pela área ao redor do galpão, que ficou coberta por escombros, ferragens retorcidas e maquinários danificados.

A equipe médica do município vizinho, que prestou apoio no atendimento à ocorrência, constatou o óbito do homem ainda no local, conforme informações da Defesa Civil. As autoridades devem investigar as causas exatas do desabamento, embora a forte ventania seja apontada como o principal fator.