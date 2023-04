Veja o antes e depois de Bibi Perigosa, suspeita de ordenar ataques no Rio Grande do Norte

A aparência de Andreza Cristina Lima Leitão, a “Bibi Perigosa”, chamou atenção ao ser presa, neste domingo (2), ao aparecer diferente do que ela ostentava em 2018. Bibi foi presa em um shopping no Rio de Janeiro suspeita de ordenar ataques no Rio Grande do Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.