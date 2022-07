Veja lista de sintomas da varíola dos macacos e saiba como se proteger

Com mais de 16 mil casos em 75 países, a varíola dos macacos foi declarada como emergência de saúde global, neste sábado (23). Para simplificar as informações sobre a doença, confira abaixo uma lista com sintomas e precauções para se proteger do surto.

Sintomas

Febre

Dor de cabeça

Dores musculares

Dor nas costas

Inchados

Calafrios

Exaustão

Quando o paciente está com febre, dentro de 1 ou 4 dias surge uma erupção cutânea no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. A doença dura mais ou menos de 2 a 4 semanas.

Precauções

Uso de máscaras

Distanciamento

Higienização das mãos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que as medidas são as mesmas para proteger contra a Covid-19.