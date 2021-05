Vaqueiro morre ao ser arrastado e pisoteado por boi durante vaquejada

Um vaqueiro de 30 anos, conhecido como "Tanda", morreu, neste sábado (15), depois de ter sido arrastado por um boi durante uma vaquejada. O caso aconteceu na cidade de Paranatama, em Pernambuco.

De acordo com o G1, a luva do homem ficou preso na cauda do boi. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital da região. Em nota, a Organização da 5ª Grande Vaquejada do Parque e Haras Paraná lamentou a morte do vaqueiro. Além disso, a entidade destacou que "todo o suporte e assistência à vítima foi providenciado com atendimento pela equipe socorrista de plantão 24 horas, encaminhando o competidor ao hospital da cidade, onde já chegou em óbito".

O caso vai ser investigado pela polícia.