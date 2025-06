Tragédia no futebol: homem morre após levar bolada no abdômen

Segundo o Corpo de Bombeiros, populares acionaram a emergência e iniciaram as manobras de reanimação assim que perceberam que Roberto havia entrado em parada cardiorrespiratória. Quando os socorristas chegaram ao local, o homem já apresentava sinais vitais. Ele foi prontamente colocado na viatura para ser levado ao hospital. No entanto, durante o transporte, Roberto sofreu uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar de quase uma hora de intensas tentativas de reanimação por parte dos bombeiros, ele não resistiu.

Guilherme Cordeiro de Paula Bublitz, colega de equipe de Roberto, presenciou o dramático momento. Ele conta que o grupo se reunia semanalmente às terças-feiras, por volta das 18h30. "Por volta das 19h05, nosso colega chutou a bola, ela desviou em outro colega e foi direto na barriga do Roberto. Ele acabou se agachando por conta da dor e aí se deitou. Quando eu cheguei perto, ele estava tendo uma convulsão, aí eu e outro colega gritamos que era sério", relatou Guilherme, ainda abalado com a perda.

Uma partida de futebol entre amigos terminou em tragédia na noite da última terça-feira (3) em Corupá, no Norte de Santa Catarina. Roberto Peterson Hubner, de 33 anos, faleceu após ser atingido por uma bolada no abdômen, sofrendo ao menos duas paradas cardiorrespiratórias.

