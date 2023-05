Suspeita de matar mulher com chocolate envenenado é presa

Uma mulher, identificada como Susane Martins da Silva, foi presa suspeita de matar envenenada a cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho, no Rio de Janeiro. A mulher foi a óbito depois de comer chocolates enviados anonimamente para ela no dia do seu aniversário, no último sábado (20).

A polícia chegou até ela após o motoboy que fez a entrega revelar o seu nome. As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes, isso porque Susane acreditava que Lindaci estava mantendo um caso com seu ex-namorado, que está preso.

De acordo com a PC do Rio, Lindaci namorou o homem por quatro anos antes de Susane. Após o término, Mário Sérgio, como foi identificado, iniciou um relacionamento com Susane.

Os dois ficaram juntos por dois anos e tiveram um relacionamento polêmico, marcado por idas e vindas. Susane chegou a denunciá-lo por agressão e os dois acabaram se separando.

Algum tempo depois, Mário foi preso e permanece assim até hoje. Apesar do término, Susane ainda mantém contato com ele e passou a desconfiar que Lindaci tinha voltado a se envolver com ele.

A polícia não encontrou nenhuma ligação entre Lindaci e Mário, mas por ciúmes, Susane decidiu dar um fim na rival e contratou um motoboy para entregar um buquê e os bombons envenenados com chumbinho para ela no dia do aniversário da vítima.

O motoboy, por sua vez, não sabia do plano e foi envolvido por Susane. A mulher acabou presa nessa quarta-feira e deve responder pelo crime.