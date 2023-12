Silas Malafaia critica Papa após bênçãos a casais homossexuais: 'hipócrita'

O vídeo com duração de 4 minutos foi publicado no canal do YouTube de Malafaia e já foi acessado por mais de 90 mil pessoas.

"O papa é um hipócrita e envergonha os católicos. Ele agora autoriza padres e bispos a abençoarem casais homoafetivos. A pergunta é: onde no Cristianismo, em nome do amor, tem licença para pecar ou abençoar práticas pecaminosas? Em lugar nenhum”, disse o político.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.