Repórter fica incrédulo com resposta de feirante sobre fruta: 'a buceta tá 6 por 5'; vídeo

O repórter fica incrédulo com a naturalidade da feirante, mas leva no bom humor e sai de fininho da banca aos risos.

O repórter pergunta para a feirante sobre os tipos e preços das frutas. Ao falar do valor dos tipos de mangas, ela mostra a considerada normal e, logo em seguida, a manga mangarita, conhecida popularmente na região como manga “buceta” ou “vagina”, devido a semelhança com o órgão sexual feminino.

Belém/PA - O repórter Carlos Brito, da TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, passou por uma 'saia justa' daquelas enquanto falava ao vivo sobre as frutas na Feira do Ver-o-Peso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.