Quase 60 crianças e adolescentes são resgatados de trabalho infantil em São Luís

Durante primeiro semestre deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 59 crianças e adolescentes do trabalho infantil. Entre os casos identificados, estavam 17 crianças com até 11 anos de idade.

As ações de fiscalização, conduzidas por auditores-fiscais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Maranhão, ocorreram em atividades como venda de hortifrutigranjeiros e produtos de açougue em mercados públicos, mendicância e comércio ambulante em vias públicas e praias da capital. Em uma das situações, foi identificado um adolescente venezuelano, de 14 anos, em situação de mendicância e fora da escola.

Os adolescentes a partir de 14 anos são encaminhados para programas de aprendizagem profissional, que oferecem qualificação em ambiente seguro e protegido, com acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. A proposta é apoiar a transição da escola para o mundo do trabalho, de forma digna e estruturada.