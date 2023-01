Público lota Copacabana no Réveillon mais famoso do Brasil

O Grupo Existência se apresenta no palco do réveillon na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O evento ainda conta com Renato Milagres, Michael Sullivan, TIEE e a bateria da escola Acadêmicos do Salgueiro. Já em Copacabana, que é um dos Réveillons mais famosos do mundo, outros artistas se apresentam.

Após o show de Iza, Alexandre Pires é a próxima atração do palco do réveillon em frente ao Copacabana Palace. Em seguida, acontecerá a apresentação de Zeca Pagodinho e depois a bateria da Grande Rio.

A Polícia Militar faz revista com detector de metais nos acessos à orla de Copacabana.

A revista foi anunciada pela PM quando anunciou o esquema de segurança para a festa, na última terça-feira (27). O comandante da corporação destacou que qualquer objeto cortante pode ser apreendido. Até a faca da ceia.

A PM pretende revistar o máximo possível de pessoas nos acessos ao bairro. Em todo o estado, a corporação vai mobilizar 22 mil homens no policiamento reforçado. O efetivo será 23% superior ao empregado na passagem de ano de 2021 para 2022.