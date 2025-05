Projeto que amplia número de deputados federais é aprovado

Com a mudança, estados como Santa Catarina, Pará e Amazonas devem ganhar novas vagas, enquanto outros manterão a atual quantidade. A medida tem gerado controvérsia: apoiadores argumentam que a atualização é necessária para refletir a realidade populacional do país; críticos, por outro lado, questionam o impacto fiscal e o inchaço da máquina pública.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (06) o projeto que aumenta o número de parlamentares de 513 para 531. A proposta, que agora segue para o Senado, visa redistribuir as cadeiras conforme os dados populacionais mais recentes do IBGE, promovendo maior representatividade para estados que registraram crescimento demográfico.

