Professora que postou 'look do massacre' é intimada pela Polícia Civil

Um dia após a professora Lorena Santos, de 28 anos, postar uma foto sua no Instagram com a legenda “Look de hoje: especial massacre”, a Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar o caso da professora.

A professora ainda acrescentou: “Se eu morrer hoje, estarei belíssima, pelo menos”.

Ela é professora do Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns e apagou a foto em seguida.

A legenda veio no dia que, segundo a polícia, havia preocupação com a possibilidade de novos ataques — a data marcou os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos.