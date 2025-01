Preso em saída temporária é identificado como assassino de delegado

A polícia investiga o caso como latrocínio, devido ao roubo dos pertences da vítima. Três homens estariam envolvidos no crime. Josenildo, de 32 anos, fazia parte da corporação desde maio do ano passado e estava se preparando para ser transferido para Pernambuco, seu estado natal.

A Polícia Civil identificou o homem responsável pela morte do delegado Josenildo Belarmino, ocorrida na terça-feira (14), em São Paulo. O suspeito, de 25 anos, estava em saída temporária da prisão, de acordo com a reportagem do Balanço Geral, da Record TV.

