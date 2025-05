Crédito do Trabalhador alcança marca de R$ 10,1 bilhões em empréstimos consignados

Com pouco mais de um mês de funcionamento, o Crédito do Trabalhador alcançou a marca de R$ 10,1 bilhões de empréstimos consignados aprovados, beneficiando 1,8 milhão de trabalhadores com carteira assinada no país.

De acordo com o Governo Federal, a troca de dívida ajudou o programa a aumentar em R$ 2 bilhões o valor total de empréstimos liberados em apenas 11 dias. A migração de dívidas antigas (consignadas ou CDC) começou a ser possível em 25 de abril. No dia 16 de maio, começa a portabilidade, que permitirá ao trabalhador migrar a sua dívida antiga para outro banco que ofereça taxas de juros mais vantajosas.

“O programa melhora a qualidade de vida das famílias trabalhadoras, que podem tomar um crédito com juros mais baixos, visto que os empréstimos da linha têm garantias que chegam a 10% do FGTS”, avalia o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ele ressalta a importância de fugir dos juros altos do cartão de crédito e planejar a vida financeira, “mas o trabalhador precisa ter cautela para fazer o empréstimo e pesquisar as melhores taxas.”

Para melhorar as condições do empréstimo, o trabalhador celetista deve procurar o banco – onde exista a dívida consignada ativa ou crédito pessoal – e migrar para o Crédito do Trabalhador. Perante o pedido, as instituições financeiras são obrigadas a oferecer juros mais baixos que os dos empréstimos originais.