Prazo para entregar declaração de Imposto de Renda encerra nesta sexta

Mais orientações sobre a Declaração do IRPF 2025 estão disponíveis no aplicativo "Meu Imposto de Renda" .

o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira (30) e o contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso.

