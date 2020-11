Prazo para contestar auxílio emergencial negado termina nesta segunda

O prazo para contestar o auxílio emergencial dos beneficiários que receberam todas as cinco parcelas do auxílio emergencial que tiveram a extensão do auxílio emergencial de R$ 300 ou R$ 600 negada termina nesta segunda-feira (09). Já quem recebeu uma ou mais parcelas da extensão e também teve o benefício cancelado tem até a quarta-feira (11) para contestar.

De acordo com o R7, as solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo site da Dataprev pelo próprio beneficiário e o cadastro passará por uma nova análise, caso seja aprovado, o auxílio será concedido no mês seguinte ao pedido de contestação.

O procedimento é diferente para os beneficiários do programa Bolsa Família. Quem teve o pagamento da extensão do auxílio de R$ 300 cancelado pode entrar com o pedido de contestação dessa decisão a partir do dia 22 de novembro a 2 de dezembro, de acordo com o Ministério da Cidadania.

Pelo portal é possível acompanhar os pedidos do benefício e verificar os motivos pelos quais um requerimento foi negado.