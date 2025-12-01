Pagamento do Bolsa Família de dezembro começa no dia 10; confira
Por Portal Do Holanda
01/12/2025 19h49 — em
Brasil
A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de dezembro no dia 10, seguindo o cronograma por final do NIS até o dia 23. O calendário foi antecipado devido aos feriados de fim de ano.
Têm direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal por pessoa de até R$ 218. Famílias de cidades em situação de emergência recebem no primeiro dia, independentemente do final do NIS.
Em novembro, o benefício médio foi de R$ 683,28, alcançando cerca de 48,59 milhões de pessoas.
Final do NIS e data do pagamento
1 – 10 de dezembro
2 – 11 de dezembro
3 – 12 de dezembro
4 – 15 de dezembro
5 – 16 de dezembro
6 – 17 de dezembro
7 – 18 de dezembro
8 – 19 de dezembro
9 – 22 de dezembro
10 – 23 de dezembro
FIM DO AUXÍLIO GÁS
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está descontinuando o Auxílio Gás. Em seu lugar, o Governo Federal iniciou a distribuição do Programa Gás do Povo, que garante recarga gratuita do botijão de 13 kg para cerca de 1 milhão de famílias em dez capitais. Têm direito famílias do CadÚnico com renda de até meio salário mínimo, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família.
ASSUNTOS: Brasil