Pagamento do Bolsa Família de dezembro começa no dia 10; confira

01/12/2025 19h49 — em
Brasil


Foto: Lyon Santos/MDS

 A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de dezembro no dia 10, seguindo o cronograma por final do NIS até o dia 23. O calendário foi antecipado devido aos feriados de fim de ano.

Têm direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal por pessoa de até R$ 218. Famílias de cidades em situação de emergência recebem no primeiro dia, independentemente do final do NIS.

Em novembro, o benefício médio foi de R$ 683,28, alcançando cerca de 48,59 milhões de pessoas.

Final do NIS e data do pagamento

1 – 10 de dezembro
2 – 11 de dezembro
3 – 12 de dezembro
4 – 15 de dezembro
5 – 16 de dezembro
6 – 17 de dezembro
7 – 18 de dezembro
8 – 19 de dezembro
9 – 22 de dezembro
10 – 23 de dezembro

FIM DO AUXÍLIO GÁS

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está descontinuando o Auxílio Gás. Em seu lugar, o Governo Federal iniciou a distribuição do Programa Gás do Povo, que garante recarga gratuita do botijão de 13 kg para cerca de 1 milhão de famílias em dez capitais. Têm direito famílias do CadÚnico com renda de até meio salário mínimo, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família.

Quando o homem é vítima

