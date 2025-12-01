Pagamento do Bolsa Família de dezembro começa no dia 10; confira





A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de dezembro no dia 10, seguindo o cronograma por final do NIS até o dia 23. O calendário foi antecipado devido aos feriados de fim de ano.

Têm direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal por pessoa de até R$ 218. Famílias de cidades em situação de emergência recebem no primeiro dia, independentemente do final do NIS.

Em novembro, o benefício médio foi de R$ 683,28, alcançando cerca de 48,59 milhões de pessoas.

Final do NIS e data do pagamento

1 – 10 de dezembro

2 – 11 de dezembro

3 – 12 de dezembro

4 – 15 de dezembro

5 – 16 de dezembro

6 – 17 de dezembro

7 – 18 de dezembro

8 – 19 de dezembro

9 – 22 de dezembro

10 – 23 de dezembro

FIM DO AUXÍLIO GÁS

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está descontinuando o Auxílio Gás. Em seu lugar, o Governo Federal iniciou a distribuição do Programa Gás do Povo, que garante recarga gratuita do botijão de 13 kg para cerca de 1 milhão de famílias em dez capitais. Têm direito famílias do CadÚnico com renda de até meio salário mínimo, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família.