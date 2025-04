Onça-pintada que matou caseiro é capturada no Pantanal

O animal, um macho com 94 quilos, foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde passará por exames para verificar se é o mesmo responsável pela morte do caseiro.

A suposta onça-pintada que atacou e matou o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi capturada na madrugada desta quinta-feira (24) no Pantanal de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.