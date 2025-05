O que era a “bola de fogo” que cruzou o céu do Brasil?

Segundo reportagem do G1, o objeto em questão era parte do foguete Falcon 9, lançado em 2014 pela empresa norte-americana SpaceX. De acordo com a Bramon, o fragmento percorreu cerca de 1.500 quilômetros em aproximadamente quatro minutos, atingindo velocidades entre 6 e 7 quilômetros por segundo.

