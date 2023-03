No 'BBB 23', Amanda fica encucada após fofoca de ex, e Bruna diz 'esquece ele'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amanda ficou pensativa após ouvir uma fofoca sobre seu ex-ficante de fora do BBB 23 (Globo). Após Larissa ter contado que seu ex pode ter ficado com a ex de Cara de Sapato, a médica se disse 'encucada'.

Bruna Griphao e Cezar aconselharam a sister a esquecer o rapaz.

Amanda: "Fiquei encucada com o que a Lari contou"

Cezar: "Com certeza todo mundo aqui teve seus 'chrushzinhos' expostos"

Amanda: "Esse é o problema, eu sou muito boca aberta. O que eu fico pensando é que o Fredão falou ontem da questão que tem uma fanfic minha e do Sapato, com trechos e com coisas. E aí eu fico pensando, vai que lá fora ele também olhou e ficou pensando que tinha alguma coisa?"

Cezar: "Capaz! Acho que não, isso foi mais pilha da galera. Tanto que você nem ficou com ele. Aqui pra dentro, a gente nunca viu possibilidade de rolar nada, porque vocês eram muito amigos, de coração. Pra mim, era totalmente amizade, não conseguia ver essa possibilidade"

Amanda: "Sim, mas é de coração mesmo"

Bruna: "As pessoas queriam que eu ficasse com a Lari... "

Cezar: "As pessoas de fora não conseguem enxergar o que a gente vê aqui dentro. Mas não encana com isso, não. Acho que sua vida vai estar tão corrida que vocês não vão conseguir esse tempo hábil pra ficar juntos. Só se ele largasse tudo e ficasse vivendo sua vida"

Bruna: "Relaxa também. Esquece ele, porque você tá no BBB"