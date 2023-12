Menina de 4 anos desaparece após cair em rio na véspera de Natal

As buscas foram reiniciadas hoje (25), por volta das 6 horas. Dois mergulhadores estiveram no local percorrendo o rio e mergulhando nos pontos prováveis dela ter se afogado. A operação deve prosseguir amanhã, segundo o Corpo de Bombeiros.

Uma menina de quatro anos desapareceu após cair, na véspera de Natal, em um rio às margens da SC-390, no bairro Ilhota, em Santa Catarina. O caso ocorreu por volta das 16h30, na região de Pedras Grandes, no município de Orleans, quando a criança escorregou de uma pedra, caindo na água, segundo informou o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina)

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.