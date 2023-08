Médica é encontrada morta dentro de mala em apartamento

A médica Tallita da Cruz Fernandes, 28, foi encontrada morta dentro de uma mala no apartamento em que morava, em São José do Rio Preto, em São Paulo, nessa sexta-feira (18).

O corpo foi encontrado por uma amiga que foi até o apartamento verificar o motivo de Tallita não responder as mensagens da mãe, que mora no Vale do Paraíba.

O porteiro do prédio informou à amiga que Thallita não havia saído de casa e a mulher resolveu chamar a polícia, que ao entrar no apartamento encontrou a vítima morta, nua e com vários cortes no rosto dentro da mala. O banheiro estava ensaguentado.

O caso está sendo investigado como homicídio. Até o momento ninguém foi preso.