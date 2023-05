MC Pozza é morto a tiros em barbearia

João Pedro Pozza de Oliveira, o MC Pozza, foi morto a tiros dentro de uma barbearia em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a polícia, no momento do crime, cerca de 10 pessoas estavam na barbearia quando os criminoso chegaram e orderaram que todos se deitassem no chão. Em seguida, atiraram em Pozza que morreu no local.

Um outro homem acabou baleado e foi socorrido. A polícia procura por imagens de câmeras de segurança para tentar solucionar o crime.