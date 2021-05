Manifestação contra Bolsonaro ocorre em todo o Brasil e lota avenida Paulista

Manifestação enchendo na avenida Paulista. Organizações estudantis, PT, PSOL, PCB e MTST participam do ato, que já tomou uma via inteira da avenida Paulista. UNE distribui PFF2, álcool em gel e panfletos com instruções de como minimizar riscos de contágio da covid-19. pic.twitter.com/SsvX5JooHD

As manifestações contra a gestão do governo Bolsonaro na pandemia também colocam em pauta questões como privatização de estatais, auxílio emergencial e cortes de recursos para educação. Manifestantes pedem o impeachment do presidente, a vacinação em massa e também falam sobre o aumento da fome no País.

Foram registradas manifestações em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Belém (PA), João Pessoa (PB), Brasília (DF), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Teresina (PI), Recife (PE), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e São Luís (MA).

Os protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro ocorreram em diversas cidades do Brasil neste sábado (29), especialmente nas capitais.

