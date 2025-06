Luciano Hang é declarado inelegível pelo TSE; veja por que

A ação foi movida pela coligação adversária, União do Povo por Santa Rosa, e apesar da condenação, o atual prefeito Mantei segue no cargo, uma vez que a decisão não anula o resultado das eleições, mas impede que os envolvidos concorram a cargos públicos pelos próximos oito anos, contados a partir de 2020.

Segundo o ministro, o episódio configurou uso indevido da projeção empresarial e econômica de Hang em benefício de uma campanha política, o que compromete a igualdade de condições entre os concorrentes. O evento foi articulado a convite do então prefeito Vicini, que também foi punido com a inelegibilidade.

A decisão judicial decorre de uma ação que apontou abuso de poder econômico por parte de Hang, que esteve em Santa Rosa quatro dias antes das eleições municipais de 2020. Durante sua visita, o empresário anunciou publicamente a instalação de uma nova unidade da Havan no município, num ato promovido com apoio da gestão local e interpretado pela Justiça Eleitoral como tentativa de favorecer politicamente os candidatos aliados.

O dono das lojas Havan, o empresário Luciano Hang, foi declarado inelegível até 2028 por decisão do ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida também atinge o atual prefeito de Santa Rosa (RS), Anderson Mantei (PP), e o ex-prefeito Alcides Vicini (PP), acusados de se beneficiarem de apoio político considerado irregular.

