A Leo Dias, Bolsonaro diz que Mauro Cid foi "torturado": "tortura psicológica"

Léo Dias quis saber nomes: "Quem fez essa tortura?", disse o apresentador do "Fofocalizando" (SBT), mas Bolsonaro ignorou a pergunta. "Comportamento muito menos do que esse seguiu pra anular a Lava-Jato".

"Cid foi torturado e Lava Jato foi anulada por muito menos", diz Bolsonaro com exclusividade a Leo Dias Ex-presidente declarou, ainda, que não atacará o tenente-coronel Mauro Cid: "Me coloco no lugar dele". pic.twitter.com/PKphmoTcAv

