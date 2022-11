Jovem que acusa ex-vereador Gabriel Monteiro de estupro contraiu HPV, diz MP

A jovem de 23 anos que está acusando o ex-vereador Gabriel Monteiro de estupro contraiu HPV, segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ). O suspeito foi preso preventivamente após se apresentar na delegacia nesta segunda-feira (7).

De acordo com o MPRJ, a vítima realizou um exame após sofrer o abuso, que apontou lesões pelo vírus HPV. Em depoimento à polícia, a jovem relatou que conheceu Gabriel na reinauguração da boate Vitrinni, na zona Oeste do Rio, e que em seguida foi até a casa de um amigo do ex-vereador, onde foi violentada.

O denunciado "trancou a porta do quarto, retirou a arma da cintura, passou no rosto da vítima, constrangendo-a com o fim de ter conjunção carnal, e começou a rir", diz o processo.

Também de acordo com a jovem, Gabriel a humilhou com tapas no rosto. Ainda segundo a vítima, ela pediu para que Monteiro usasse camisinha, mas ele negou e cometeu relação sexual de forma violenta, rasgando suas roupas.

Conforme o processo, durante o estupro, momento em que a vítima estava imobilizada por Gabriel e chorando muito, o suspeito começou a fazer perguntas como: "É minha?", "Você está gostando?", "Se eu pedir para você ficar com um dos meus seguranças na minha frente, você ficaria?". Ainda segundo a denúncia, a cada pergunta feita o ex-vereador dava um tapa no rosto da mulher.