Jovem é investigado por vazar vídeo íntimo de adolescente nas redes sociais

Durante a operação, a polícia apreendeu o celular e o notebook do suspeito, que serão periciados para identificar a origem do vazamento e a existência de outras imagens. O caso segue sob investigação.

A investigação teve início em dezembro de 2023, quando a família da adolescente denunciou o compartilhamento do vídeo na escola onde ela estuda. Segundo a vítima, o relacionamento com o suspeito foi breve e chegou ao fim devido ao comportamento possessivo dele. Mesmo após o término, o jovem não aceitou a decisão e tentou reatar o namoro. Pouco tempo depois, o vídeo íntimo foi divulgado nas redes sociais, possivelmente pelo ex-namorado.

