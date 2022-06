Instagram passa por nova instabilidade e usuários não conseguem postar stories

Na última quarta-feira (29), internautas relataram sobre as mesmas falhas, principalmente na exibição dos stories e atualização do feed do instagram.

Já outra pessoa informou que não estava conseguindo tirar fotos no instagram. Um usuário também publicou que há uma instabilidade nos stories. "O instagram é tipo: esse storie eu vou mostrar para todo mundo, o próximo para ninguém", escreveu no twitter.

Um usuário relatou que o '@' dos seguidores no instagram não estava mais visível. Outra usuária informou que não consegue fazer publicação. "O meu não aparece as postagens e nem consigo postar", disse a internauta.

