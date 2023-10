Influenciadora do 'Jogo do Tigre' tem R$ 1 milhão em bens apreendidos em operação

A influenciadora Skarlete Mello teve R$ 1 milhão em bens apreendidos durante a operação "Quebrando a Banca", da Polícia Civil, no Maranhão. A mulher é investigada por lucrar com a divulgação do Fortune Tiger, o Jogo do Tigre, que é um jogo de azar ilegal.

Durante a investigação, foi descoberto que a influenciadora ganhava dinheiro para divulgar o game em suas redes sociais. Segundo a polícia, o Jogo do Tigre é ilegal e proibido no Brasil.

Os investigadores monitoraram as movimentações financeiras da influenciadora e encontraram valores acima do normal. Com as provas, a Justiça autorizou o bloqueio de R$8 milhões na conta bancária.

Além disso, a mulher teve três motocicletas, carros de luxo e um jet-ski apreendidos. Os bens somam mais de R$ 1 milhão.

"Recebemos denúncia de pessoas sendo remuneradas para estimular os consumidores a acessar jogos online que oferecem serviços não autorizados. Daí, quando você convida alguém para participar, você ajuda a impulsionar o engajamento em uma plataforma ilegal, e eventualmente pode ter participação na ilegalidade. Um indicativo é que os influenciadores são pagos", disse Augusto Barros, superintendente da SEIC.